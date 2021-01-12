İnsanların artık mahremiyetlerini ücretsiz hizmetler karşılığında teslim etmek istemediğini aktaran Durov, "İnsanlar, uygulamaları önemli bir kullanıcı sayısına sahip olduğu sürece her şeyden paçayı sıyırabileceklerini düşünen teknoloji tekelleri tarafından rehin tutulmak istemiyorlar. Yarım milyar aktif kullanıcı ile Telegram, mahremiyet ve güvenliğe adanmış bir iletişim platformu arayanlar için en büyük sığınak haline geldi. Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"TELEGRAM BİR FİKİRDİR, BU GEZEGENDEKİ HERKESİN ÖZGÜR OLMA HAKKI OLDUĞU DÜŞÜNCESİDİR"