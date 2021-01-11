Türkiye'deki kullanıcıların gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz." ifadelerine yer verildi.



WHATSAPP VAZGEÇTİ Mİ?

Sosyal medyada yer alan ve CNN'in kaynak gösterildiği haberlere göre Whatsapp, 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan olan Gizlilik Politikası Sözleşmesini yürürlüğe koyma kararından vazgeçti ve mevcut sözleşme kurallarının devam edeceği ifade edildi.