Apple ID'nizi kullanan herhangi bir cihazda iCloud Drive'ı açtıysanız yedekleme oluşturmak için işletim sisteminizi iOS 9 veya daha yeni bir iOS sürümüne güncellemeniz gerekir.

iCloud hesabınızda yedekleme oluşturmaya yetecek kadar boş alan olduğunu doğrulayın. iCloud hesabınızda, yedeklemenizin gerçek boyutunun en az 2,05 katı kadar boş alan bulunmalıdır.

Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapmaya çalışıyorsanız iCloud için hücresel veri kullanımını etkinleştirin.

WhatsApp > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği > Şimdi Yedekle'ye giderek manuel yedekleme yapın.

Manuel yedeklemeyi farklı bir ağ kullanarak yapmayı deneyin. En sık kullandığınız ağı tercih etmeniz iyi olacaktır.