IOS ve Android için WhatsApp mesaj yedekleme nasıl yapılır? Kıymetli ayrıntılar içeren konuşmalarımız, fotoğraflar, görüntüler ve daha birçok data ve anı WhatsApp'ta tek bir çatı altında toplanıyor. Bu nedenle telefonumuz bozulduğunda yahut kaybolduğunda tüm bu sahip olduğumuz anıların da tarihe karışması manasına geliyor. WhatsApp yedekleme süreci daha öncede belirttiğimiz üzere epey kolay adımlardan oluşuyor. Birinci olarak WhatsApp uygulamasını çalıştırıyoruz ve sağ üst köşede bulunan üç nokta işaretine tıklıyoruz. Bu sayede WhatsApp menüsüne erişiyoruz.
WHATSAPP MESAJ YEDEKLEME NASIL YAPILIR? | WHATSAPP MESAJ YEDEKLEME IOS
iCloud'da yedekleme oluştururken veya iCloud'dan geri yükleme yaparken sorun yaşıyorsanız aşağıdaki sorun giderme adımlarını uygulamayı deneyin.
Yedekleme oluşturmayla ilgili sorunlar
iCloud yedeklemesi oluşturamıyorsanız:
iCloud'a erişmek için kullandığınız Apple ID'nizle oturum açtığınıza emin olun.
iCloud Drive'ın açık olduğuna emin olun. iPhone'da Ayarlar'a gidin > adınıza > iCloud'a dokunun > iCloud Drive'ın açık olduğunu doğrulayın.
iCloud Drive'ı kapatıp tekrar açın. iPhone'da Ayarlar'a gidin > adınıza > iCloud'a dokunun > iCloud Drive'ı kapatıp tekrar açın.
Apple ID'nizi kullanan herhangi bir cihazda iCloud Drive'ı açtıysanız yedekleme oluşturmak için işletim sisteminizi iOS 9 veya daha yeni bir iOS sürümüne güncellemeniz gerekir.
iCloud hesabınızda yedekleme oluşturmaya yetecek kadar boş alan olduğunu doğrulayın. iCloud hesabınızda, yedeklemenizin gerçek boyutunun en az 2,05 katı kadar boş alan bulunmalıdır.
Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapmaya çalışıyorsanız iCloud için hücresel veri kullanımını etkinleştirin.
WhatsApp > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği > Şimdi Yedekle'ye giderek manuel yedekleme yapın.
Manuel yedeklemeyi farklı bir ağ kullanarak yapmayı deneyin. En sık kullandığınız ağı tercih etmeniz iyi olacaktır.
Yedeklemeyi geri yüklemeyle ilgili sorunlar
iCloud yedeklemesini geri yükleyemiyorsanız:
Verileri geri yüklemeye çalışırken, yedeklemenin oluşturulduğu telefon numarasını ve iCloud hesabını kullandığınıza emin olun.
iPhone'unuzda yedeklemeyi geri yüklemek için yeterli boş alan bulunduğuna emin olun. Telefonunuzda ve iCloud hesabınızda, yedeklemenizin gerçek boyutunun en az 2,05 katı kadar boş alan bulunmalıdır.
iCloud Drive kullanılarak oluşturulan yedeklemeleri sadece iOS 9 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone'larda geri yükleyebilirsiniz.
Apple ID'nizi kullanan herhangi bir cihazda iCloud Drive'ı etkinleştirdiyseniz iOS 9 veya daha güncel bir iOS sürümü yüklü olmayan iPhone'larda verilerinizi geri yüklemeniz mümkün olmayacaktır.
Geri yükleme işlemini farklı bir ağ kullanarak yapmayı deneyin. En sık kullandığınız ağı tercih etmeniz iyi olacaktır.
iCloud Drive'ı kapatıp tekrar açın. iPhone'da Ayarlar'a gidin > adınıza > iCloud'a dokunun > iCloud Drive'ı kapatıp tekrar açın.
iCloud'dan çıkış yapın ve iPhone'unuzu kapatıp açarak yeniden başlatın. Ardından tekrar iCloud'a giriş yaparak geri yükleme işlemini bir kez daha deneyin.
WHATSAPP MESAJ YEDEKLEME ANDROID
Google Drive yedeklemelerini kullanmak için gerekenler:
Telefonunuzda etkinleştirilmiş bir Google hesabı.
Telefonunuza Google Play hizmetlerinin yüklenmiş olması. Bu, Google uygulamalarını ve Google Play Store'dan indirilen uygulamaları güncellemek için kullanılan bir uygulamadır.
Telefonunuzda yedeklemeyi oluşturmak için yeterli boş alan.
Güçlü ve stabil bir İnternet bağlantısı.
Google Drive yedeklemelerini ayarlama
WhatsApp'ı açın.
Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive'a yedekle'ye dokunun.
Yok dışında bir yedekleme sıklığı seçin.
Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.
Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle'ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin.
Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı'na dokunun.
Sohbetlerinizi Google Drive'a manuel olarak yedekleme
Sohbetlerinizi istediğiniz zaman Google Drive'a manuel olarak da yedekleyebilirsiniz.
WhatsApp'ı açın.
Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > YEDEKLE'ye dokunun.
Google Drive yedekleme ayarlarınızı yapılandırma
Google Drive yedeklemelerinin sıklığını değiştirme
WhatsApp'ı açın.
Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive'a yedekle'ye dokunun.
Yedekleme sıklığını seçin.
Yedeklemeler için kullanmak istediğiniz hesabı değiştirme
WhatsApp'ı açın.
Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Hesap'a dokunun.
Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.
Not: Google hesabınızı değiştirirseniz bu hesapta kayıtlı olan tüm yedeklemelere erişiminizi kaybedersiniz.
Yedeklemeler için kullanmak istediğiniz ağ türünü değiştirme
WhatsApp'ı açın.
Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Yedekleme bağlantısı'na dokunun.
Yedekleme için kullanmak istediğiniz ağ türünü seçin.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.
Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."