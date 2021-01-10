

TELEGRAM'IN SAHİBİ KİM?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram bugüne kadar 500 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.