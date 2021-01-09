Dünyanın en büyük sosyal iletişim platformu WhatsApp, gizlilik ilkelerinde çok tartışılan bir değişikliğe gitti. 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcı bilgilerini, Facebook'un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açacağını duyurdu. Güncellenen koşulları ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını da bildirdi.
TÜRKİYE'Yİ ETKİLİYOR
WhatsApp'ı kullanmak isteyen Türk vatandaşlarının da bilgilerini kullanıma açması gerekiyor. WhatsApp, AB dışındaki tüm ülkeleri kapsama aldı. WhatsApp'ın yeni 'gizlilik ilkesi'nde şunlar kaydedildi: "WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Şirketler bu bilgileri kullanabilir."
Uygulamaya bütün dünyadan tepki yağdı.
GÜNDE 100 BİN KİŞİ BİP'LEDİ
Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP'i önceki gün 100 bin kişi cep telefonlarına yükledi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli iletişim uygulaması BiP'in Türkiye'nin verisini Türkiye'de tuttuğunu vurguladı. Kişisel veri güvenliğinin önemine dikkati çeken Erkan, "Turkcell olarak bugüne kadar tüm teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için kullandık. BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye'de güvenle saklıyoruz" dedi.
SİGNAL VERDİ
WhatsApp'ın güncellediği yeni ilkelere tepkiler yağarken, alternatifler de birer birer ortaya çıktı. Elon Musk, Jack Dorsey ve Edward Snowden, Signal için "Bunu kullanın" çağrısı yaptı. Signal, WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton ile ABD'li güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike tarafından kuruldu.