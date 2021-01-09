



TÜRKİYE'Yİ ETKİLİYOR

WhatsApp'ı kullanmak isteyen Türk vatandaşlarının da bilgilerini kullanıma açması gerekiyor. WhatsApp, AB dışındaki tüm ülkeleri kapsama aldı. WhatsApp'ın yeni 'gizlilik ilkesi'nde şunlar kaydedildi: "WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Şirketler bu bilgileri kullanabilir."



Uygulamaya bütün dünyadan tepki yağdı.