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    • Teknoloji
    • 09.01.2021 14:35
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    • 09.01.2021 14:36
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    Açan şokla karşılaşıyor! 'ın saltanatı sona erdi kendisini bitirecek! Flaş karar o tarih sonrası...

    Açan şokla karşılaşıyor! 'ın saltanatı sona erdi kendisini bitirecek! Flaş karar o tarih sonrası kabul etmeyen kullanamayacak. Özellikle güncellemeleri ve yaptığı yeniliklerle gündeme gelen WhatsApp bu kez kullanıcılarını kızdıracak bir kararla gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeyi kabul etmeyenler artık uygulamayı kullanamayacak. Bu hafta içerisinde ortaya çıkan gizlilik sözleşmesi milyonlarca kullanıcının ve Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği Signal gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Yaşanan bu gelişme WhatsApp için büyük kan kaybı olarak değerlendirilirken geri adım atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

    Whatsapp kan kaybediyor! Kendisini bitirecek

    WhatsApp aldığı son kararla milyonlarca kullanıcısını kızdırdı. Bu hafta milyonlarca kullanıcı Telegram ve Signal gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarını yükleyerek kullanmaya başladı. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceğini, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağını ifade etti. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına erişmesini engelleyecek. Yaşanan bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı Whatsapp'tan vazgeçerek alternatif uygulamalara yöneliyor.

    ERİŞİM SAĞLANAMAYACAK

    Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceği, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor.

    WHATSAPP KAN KAYBEDİYOR

    Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

    Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

    WHATSAPP "ÇİFTE STANDART" UYGULUYOR

    WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

    WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

    WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

    Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

    GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?

    Hesap Bilgileri

    Mesajlar

    Bağlantılar

    Durum Bilgisi

    İşlem ve Ödeme Verileri

    Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

    Kullanım ve Kayıt Bilgileri

    Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

    Konum Bilgileri

    Çerezler

    Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

    Yan Hizmetler

    Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

    Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

    Kurumsal Etkileşimler

    WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.
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    Haberler Teknoloji Açan şokla karşılaşıyor! WhatsApp'ın saltanatı sona erdi kendisini bitirecek! Flaş karar o tarih sonrası...