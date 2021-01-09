WhatsApp aldığı son kararla milyonlarca kullanıcısını kızdırdı. Bu hafta milyonlarca kullanıcı Telegram ve Signal gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarını yükleyerek kullanmaya başladı. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceğini, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağını ifade etti. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına erişmesini engelleyecek. Yaşanan bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı Whatsapp'tan vazgeçerek alternatif uygulamalara yöneliyor.

ERİŞİM SAĞLANAMAYACAK

Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceği, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor.