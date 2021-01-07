Whatsapp tarafından yapılan açıklamada 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile verisini paylaşmaya izin vermeyen kullanıcıların Whatsapp kullanımı engellenecek. Whatsapp an itibariyle mesaj, bağlantı, durum bilgisi, konum bilgisi, çerezler, cihaz ve bağlantı bilgisi gibi verileri işliyor, bu veriler onayın ardından Facebook ile de paylaşılacak. 8 Şubat'taki gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılar Whatsapp kullanamayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...