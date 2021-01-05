WhatsApp'ı artık bu şekilde kullanacaksınız! Yeni sistemde internete gerek yok! WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği için artık çok kısa bir süre kalmış olabileceğini gözler önüne seriyor. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bu özellik, uygulamadaki mevcut çoklu cihaz özelliğinden biraz farklı. Kullanıcılar şu an için, WhatsApp hesaplarını ana cihazlarında aktif bir internet bağlantısı olduğu takdirde farklı bir cihazda kullanabiliyorlar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...