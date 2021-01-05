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    • 05.01.2021 09:38
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    • 05.01.2021 09:38
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    Twitch ? Twitch yayıncısı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Twitch platformunda yayın yapan sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Oyun yayınlarıyla dikkat çeken yayıncılardan birisi olan Pqueen'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yayın sözü verdi. Bu gelişmenin ardından Pqueen kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç Twitch yayıncısı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Twitch Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Twitch Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kimdir? sorularının cevabı merak ediliyor. Twitch platformunda birçok partner yayıncısı oyun ve sohbet yayınları yapıyor ve binlerce kişiye ulaşıyor. Bu platformda yayın yapan isimlerden birisi olan Pqueen kanalının sahibi Pelin Baynazoğlu hakkında ise araştırma yapılıyor. Peki Twitch yayıncısı Pqueen kimdir?

    PQUEEN KİMDİR?

    Pqueen, 18 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve orada büyümüştür. İlk olarak internet kafede GTA Vice City oynayarak oyun hayatına atılan Pelin, sekiz yaşından yirmi yaşına kadar TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunda profesyonel olarak dans etmiştir.

    İktisat bölümü mezunu olan Pelin, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almış, şimdi de aynı üniversitede İşletme fakültesinde yüksek lisans yapıyor.

    15 Ekim 2017'de arkadaşlarının gazıyla Twitch'de yayınlara başlayan Pelin, 2019 yılının başlarında NoobStar programıyla iyice ivme kazanmış ve Twitch'de baya bir yükselmiştir.

    Pelin Baynazoğulu (Pqueen92)'nun Instagram hesabında 111 binden fazla takipçi, Twitter hesabında 46 binden fazla takipçi, Twitch hesabında ise 297 binden fazla takipçi bulunuyor.
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