Twitch Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

PQUEEN KİMDİR?

Pqueen, 18 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve orada büyümüştür. İlk olarak internet kafede GTA Vice City oynayarak oyun hayatına atılan Pelin, sekiz yaşından yirmi yaşına kadar TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunda profesyonel olarak dans etmiştir.

İktisat bölümü mezunu olan Pelin, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almış, şimdi de aynı üniversitede İşletme fakültesinde yüksek lisans yapıyor.