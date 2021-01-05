İçeceğine koronavirüs hastasının tükürüğünü koyduğu patronun 215 bin lirasını çaldı

Satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı kendisine verip, ofise bırakmasını istedim. Kasamın anahtarı bile onda var, o kadar güveniyordum. Parayı verdikten sonra aramama rağmen telefonlarımı açmadı. Olaydan bir gün sonra telefonla kendisine ulaştım. Paraya ihtiyacı olduğunu ve tefeciye borcu olduğu için aldığını söyledi. Kendisinden adalete teslim olmasını istedim. Benim sadece paramı değil, maneviyatımı da çaldı" dedi.