Geçtiğimiz sene ve geçen senelerde WhatsApp'a bugüne kadar binlerce özellik geldi ve hepsi çok konuşuldu. Test versiyonunda kimileri uygulamaya entegre edildi, kimileri ise şu anda beta test safhasında duruyor. WhatsApp bu kere güncelleme ya da yenilikle değil flaş bir sonuç gündeme geldi. Bu alınan karar bazı telefon kullanmakta olanlarını üzebilecek cinsten. WhatsApp 2020 senesinin sona ermesiyle bazı akıllı telefonlara verdiği yardımı sona erdirdi. Whatsapp güncellediği yardım sayfasında hangi modellere destekledi duyurdu. Bu kararın arkası ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle aralıksız güncel yakalanması gerektiği uyuyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...