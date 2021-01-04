WhatsApp'ta senelerin saltanatı sona erdi! Açan şokla karşılaşıyor! Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp dünyanın çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak listenin başında yer alıyor. Yeni özellikleri ve güncellemeleriyle çok konuşulan uygulama bu kere flaş bir karara imza atmış durumda. 2021'den itibaren iOS9'dan daha daha önceki versiyonlara sahipseniz artık akıllı telefonlarınızda Whatsapp çalışmıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni senenin gelmesiyle birlikte milyonlarca akıllı telefon kullanmakta olanı hangi marka makinelerin WhatsApp kullanamayacağını merak etmeye başladı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...