WhatsApp'ta senelerin saltanatı sona erdi! Açan şokla karşılaşıyor! Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp dünyanın çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak listenin başında yer alıyor. Yeni özellikleri ve güncellemeleriyle çok konuşulan uygulama bu kere flaş bir karara imza atmış durumda. 2021'den itibaren iOS9'dan daha daha önceki versiyonlara sahipseniz artık akıllı telefonlarınızda Whatsapp çalışmıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni senenin gelmesiyle birlikte milyonlarca akıllı telefon kullanmakta olanı hangi marka makinelerin WhatsApp kullanamayacağını merak etmeye başladı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAZI MODELLERE DESTEK VERMEYECEK
2020'nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe son verdi. Whatsapp güncellediği destek sayfasında iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık Whatsapp'ı kullanamayacağını duyurdu.
Başka bir deyişle iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar Whatsapp kullanmaya devam edebilecek.
2021'den itibaren iOS9'dan daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda Whatsapp çalışmayacak.
Ancak kullanıcılar, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa Whatsapp'ı kullanmaya devam edebilecekler.
iPhone 4S ve öncesi telefonlar ise iOS9 desteğine sahip olmadığı için Whatsapp kullanımından mahrum kalacak.
WhatsApp'ın 2021 yılı itibariyle desteği keseceği Android telefonlar ise şöyle:
HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2.
Facebook'a bağlı olan WhatsApp'a göre, 2021'den itibaren yukarıda saydığımız sürümlerden daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak. SSS destek sayfasında WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren WhatsApp'ın çeşitli Apple veya Android telefonlarda çalışmayacağını bildirmiş oldu.
Bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor. Uygulamalar veri ihlallerinden kullanıcıları korumak adına güvenlik yamaları ile güncelleniyor.
Eski model telefonlarda ise bu güncellemeler aksıyor. Bu nedenle uygulamalar güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda tabiri caizse 'uygulamanın kullanılması engelleniyor
WHATSAPP'A ÜÇ YENİ ÖZELLİK BİRDEN GELMİŞTİ
KARE KOD İLE ARKADAŞ EKLEME
WhatsApp'ta yakında QR kod ile kişi eklenebilecek. Bu özellik sayesinde QR kodlar, kullanıcıların telefon numaralarının kaydedilme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Çünkü WhatsApp, bu kodlar sayesinde kişilerinize yeni birini otomatik olarak ekleyecek.
KONFERANS ÖZELLİĞİNDE İYİLEŞTİRME
Son dönemde en çok kullanılan özelliklerin başında gelen konferans özelliğinde de iyileştirmeye gidiliyor. WhatsApp'ta 8 kişinin aynı anda video konferans yapabilmesinin önünü açtı. Bu özellik üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, artık istenilen kullanıcının ekranını büyütmenize imkan tanıyacak.
HAREKETLİ ÇIKARTMALAR
WhatsApp'ın Android beta sürümünde hareketli çıkartmalar özelliğinin göründüğünden bahsetmiştik. WhatsApp'ın açıklamalarına göre bu özellik artık hazır ve aktif edileceği günü bekliyor. Bir sohbet esnasında hareketli çıkartmalar gönderebileceğiniz bu özellik, WhatsApp deneyiminize önemli bir yenilik kazandırmış olacak.