İletişimde eSIM dönemi! Tüm cihazlarda kullanılacak





Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erkul, eSIM'in kullanım alanlarıyla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "Yüzde 70'i nesnelerin interneti dediğimiz akıllı cihazlarımızla kullanılabilecek. Akıllı telefonlar, saatler, arabalar, yüzükler ya da evimizde kullandığımız tüm uygulamalarda kullanılacak. Yüzde 30 ise tüketici interneti dediğimiz laptop, tablet gibi cihazlarda kullanılmaya devam edecek. 2027 yılında 24,96 milyar dolarlık bir pazar getirisi olacak teknolojiden bahsediyoruz. Sanayi üretiminde verimlilik artışı sağlayacak. Tek bir eSIM'i aynı anda telefonumuzda, tabletimizde, laptopumuzda ve arabamızda kullanılabilecek. Bir kaza geçirilmesi hâlinde eSIM ile acil çağrı ile ambulansa haber verebileceğiz. Akıllı saatimizde bu teknoloji olduğundan internet aramamıza gerek kalmayacak. Bir hastalık durumunda doktorumuza ve ambulansa haber verebilecek teknolojiye sahip olacağız" diye konuştu.