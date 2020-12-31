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    • Teknoloji
    • 31.12.2020 17:10
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    • 31.12.2020 17:10
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    Yasa dışı yayın yapan 302 internet sitesi erişime kapatıldı

    Son dakika haberleri... ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı yayın yaptığı tespit edilen 302 internet sitesi erişime kapatıldı.

    AA
    Yasa dışı yayın yapan 302 internet sitesi erişime kapatıldı

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

    Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 204, oltalama metoduyla dolandırıcılık yapılan 16, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama içeren 13, fuhuş ve müstehcenlik içeren 69 internet sitesi tespit edildi.

    Toplam 302 internet sitesi, nca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldı.

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    Haberler Teknoloji Yasa dışı yayın yapan 302 internet sitesi erişime kapatıldı