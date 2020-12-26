WhatsApp'a bugüne kadar binlerce özellik geldi ve hepsi çok konuşuldu. Test sürümünde bazıları uygulamaya entegre edildi, bazıları ise şu anda beta test aşamasında duruyor. WhatsApp bu kez güncelleme ya da yenilikle değil flaş bir kararla gündeme geldi. Bu alınan karar bazı telefon kullanıcılarını üzebilecek türden.WhatsApp bu yılın sona ermesiyle bazı akıllı telefonlara verdiği desteği sona erdirecek.Whatsapp güncellediği destek sayfasında hangi modellere destek vermeyeceğini de duyurdu. Bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor.

BAZI MODELLERE DESTEK VERMEYECEK

2020'nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe son verecek. Whatsapp güncellediği destek sayfasında iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık Whatsapp'ı kullanamayacağını duyurdu.