WhatsApp'a bugüne kadar binlerce özellik geldi ve hepsi çok konuşuldu. Test sürümünde bazıları uygulamaya entegre edildi, bazıları ise şu anda beta test aşamasında duruyor. WhatsApp bu kez güncelleme ya da yenilikle değil flaş bir kararla gündeme geldi. Bu alınan karar bazı telefon kullanıcılarını üzebilecek türden.WhatsApp bu yılın sona ermesiyle bazı akıllı telefonlara verdiği desteği sona erdirecek.Whatsapp güncellediği destek sayfasında hangi modellere destek vermeyeceğini de duyurdu. Bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor.
BAZI MODELLERE DESTEK VERMEYECEK
2020'nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe son verecek. Whatsapp güncellediği destek sayfasında iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık Whatsapp'ı kullanamayacağını duyurdu.
Başka bir deyişle iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar Whatsapp kullanmaya devam edebilecek.
NTV'de yer alan habere göre, 2021'den itibaren iOS9'dan daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda Whatsapp çalışmayacak.
Ancak kullanıcılar, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa Whatsapp'ı kullanmaya devam edebilecekler.
iPhone 4S ve öncesi telefonlar ise iOS9 desteğine sahip olmadığı için Whatsapp kullanımından mahrum kalacak.
WhatsApp'ın 2021 yılı itibariyle desteği keseceği Android telefonlar ise şöyle:
HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2.
Facebook'a bağlı olan WhatsApp'a göre, 2021'den itibaren yukarıda saydığımız sürümlerden daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak. SSS destek sayfasında WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren WhatsApp'ın çeşitli Apple veya Android telefonlarda çalışmayacağını bildirmiş oldu.
Bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor. Uygulamalar veri ihlallerinden kullanıcıları korumak adına güvenlik yamaları ile güncelleniyor.
Eski model telefonlarda ise bu güncellemeler aksıyor. Bu nedenle uygulamalar güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda tabiri caizse 'uygulamanın kullanılması engelleniyor