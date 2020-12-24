SIM KARTLARI TARİHE KARIŞIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli "eSIM"in akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makinalar arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacağını ve 2021'den itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısının açılışında konuştu.

Türkiye'nin geleceğin en güçlü ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında da çağın gerektirdiği gelişmiş altyapının adım adım hayata geçirildiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, atılan adımlarla, teknoloji ve bilişim alanında lider ülke olmak için çalıştıklarını dile getirerek, bunların, üretimi, teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, yerli ve yabancı yatırımları teşvik ettiğini, ekonominin de sürdürülebilir büyümesini desteklediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanların yaşam tarzında önemli değişikliklere yol açtığını anımsatan Karaismailoğlu, internet ve haberleşme sistemlerinin artan ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz kullanılabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.