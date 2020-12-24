Türkiye bir ilki başardı! Telefonunuz artık böyle çalışacak! Yeni teknoloji yerli kaynaklarla yapıldı. Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısının açılışında konuştu. Türkiye'nin geleceğin en güçlü ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında da çağın gerektirdiği gelişmiş altyapının adım adım hayata geçirildiğini ifade etti. Bu anlamda e-SIM'lerin tüketiciler için fiyat avantajı sağlaması beklenmektedir. Bir GSM operatöründen plastik SIM kartın size gönderilmesini bekleyip telefona takmak yerine e-SIM ile mobil hattı kullanmak daha hızlı ve pratik olacaktır.
SIM KARTLARI TARİHE KARIŞIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli "eSIM"in akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makinalar arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacağını ve 2021'den itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlanacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısının açılışında konuştu.
Türkiye'nin geleceğin en güçlü ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında da çağın gerektirdiği gelişmiş altyapının adım adım hayata geçirildiğini ifade etti.
Karaismailoğlu, atılan adımlarla, teknoloji ve bilişim alanında lider ülke olmak için çalıştıklarını dile getirerek, bunların, üretimi, teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, yerli ve yabancı yatırımları teşvik ettiğini, ekonominin de sürdürülebilir büyümesini desteklediğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanların yaşam tarzında önemli değişikliklere yol açtığını anımsatan Karaismailoğlu, internet ve haberleşme sistemlerinin artan ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz kullanılabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.
"UZAKTAN YÜKLENEBİLECEK VE YÖNETİLEBİLECEK"
Karaismailoğlu, bu yıl bilişim sektörünün büyüme oranının yüzde 14'e yaklaştığını belirterek, ücret tarifelerinde ciddi ucuzlamalar yaşandığını ifade etti.
Bugün, yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması hedefleri doğrultusunda ortaya konulan çalışmanın sonuçlarından birine daha şahit olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. eSIM sistemlerine yönelik ilgili sunucuların ülkemizde konuşlandırılması, yerlilik şartı ve GSMA standartlarına uyum konusunda düzenleme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzca yapıldı. eSIM uygulamasıyla SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknolojiyle SIM kartlarının sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek."
"TÜRKİYE'NİN VERİSİ, TÜRKİYE'DE KALACAK"
Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının hem makinalar arası hem de tüketici cihazlarında ciddi erişim ve kullanım kolaylıkları sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecek. Cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak. Bu teknoloji sayesinde SIM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek. SIM kartı almak, stoklamak, takmak gibi sorunlar bertaraf edilecek, maliyetler ortadan kaldırılarak, sistem uzaktan erişimle yüklenebilecek.
Akıllı telefon üretiminde eSIM ile kazanılan alanlar pil ve diğer bileşenler lehine kullanılacak. 6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartlarını çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Hassas SIM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye'de olacak. Böylece Türkiye'nin hassas verileri tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacak."
Karaismailoğlu, eSIM sayesinde araçların bakım-onarımının, lojistik hareketliliğinin, takip imkanları ile "M2M" etkileşim kapasitelerinin çok daha artacağına işaret ederek, araçlarda "acil durum" araması için kullanılan eCall sisteminin, eSIM ile yaygınlaşacağını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;
E-SIM NE DEMEK?
'Embedded SIM', yani 'yerleştirilmiş SIM' teriminin kısaltması 'e-SIM' olarak adlandırılıyor. Fiziksel SIM karta gerek olmayan bu sistem, kullanıcıların mobil telefonlarından sesli-görüntülü görüşme, kısa mesaj gönderme, internet erişimi gibi servisleri kullanmasını sağlıyor.
e-SIM, harici takılan SIM kartlarının aksine, mobil cihazın devre kartı üzerine gömülüdür. Yani fabrikada üretilirken e-SIM özelliği verilmeyen bir mobil cihaza, sonradan e-SIM özelliği kazandırılması mümkün değildir.
e-SIM kart yeni jenerasyon SIM kart özelliklerini uzaktan kullanmayı sağlayan GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) tarafından piyasaya sürülen bir araçtır.
E-SIM ÖZELLİKLERİ
SIM kart yuvası ihtiyacını da ortadan kaldırır. e-SIM'lerin tüketiciler için fiyat avantajı sağlaması beklenmektedir. Bir GSM operatöründen plastik SIM kartın size gönderilmesini bekleyip telefona takmak yerine e-SIM ile mobil hattı kullanmak daha hızlı ve pratik olacaktır.
GSM operatörünü değiştirme işleminde kolaylık sağlar. Müşteriler, bunu yeni bir SIM kart almak için telekomünikasyon şirketine gitmelerine gerek kalmadan telefonlarının 'Ayarlar' bölümünden yapabilecek. e-SIM'in mobil operatör tarafından desteklenmesi ve etkinleştirmesi yeterlidir.
Kullanıcılar birden fazla e-SIM profili yükleyerek, özellikle yurt dışı gezilerinde SIM kart takıp çıkarmak yerine telefonlarında aktif olmasını istedikleri operatörü seçebilecek. Tamamen dijital olan e-SIM, çevrenin korunmasına da katkı sağlayacak.
e-SIM cihazları, çok daha küçük form faktörlerinde mevcut olduklarından güvenli olacak. Daha fazla esneklik sağladıklarından dolayı ise geleneksel SIM kartlara göre birçok avantaja sahip.
E-SIM DESTEKLEYEN TELEFONLAR, TABLETLER, AKILLI SAATLER
Apple'ın iPhone XR, iPhone XS ve XS Max modellerinde çift SIM desteğini sunuyor. Bunu hem fiziksel SIM kart yuvası, hem de e-SIM desteğini barındırarak yapıyor.
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini'de e-SIM desteği bulunuyor.
Ayrıca Apple Watch Series 3, Watch Series 4, Watch Series 5, Watch Series 6 ve Watch SE'nin Türkiye'de satılmayan LTE destekli modellerinde de e-SIM desteği mevcut. iPad Pro'nun hücresel modelleri de bu destekle satılıyor.
Google da Pixel 2'den itibaren bu desteği sunuyor. Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL bu desteği sunan telefonlar arasında yer alıyor.
Samsung ise Galaxy S20, S20+, S20 Ultra modellerinde ve aynı zamanda Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'da e-SIM desteği sunuyor.
Microsoft Windows 10'da da e-SIM desteği bulunuyor. Türkiye'de kullanılmasa da, Qualcomm Snapdragon işlemcili bazı PC'lerde, geleneksel microSIM kart yuvasına bir alternatif olarak kullanılabiliyor.