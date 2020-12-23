PEKİ TWITTER SPACES ÖZELLİĞİ TAM OLARAK NASIL ÇALIŞACAK?

Twitter'ın yaptığı açıklamalara göre Spaces isimli özellik, sadece iki kullanıcı ya da bir grup tarafından kullanılabilecek. Yani bu özellik sayesinde takipleştiğiniz başka bir kullanıcı ya da kullanıcı grubuyla sesli görüşme yapabileceksiniz.

Kullanıcıların, bu özellik üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını ifade eden şirket, hangi kullanıcının konuşabileceğine bile karar verilebileceğini söylüyor. Ayrıca Spaces'te raporlama ve engelleme gibi önemli özellikler de bulunacak.