LG, pazarın gücünü gördü ve hamlesini yaptı.
ABD'li teknoloji devi Apple'ın 2024'te kendi batarya teknolojisini kullanarak binek araç üreteceğine yönelik çıkan haberlerin ardından LG de elektrikli otomobil pazarına girdiğini açıkladı.
LG'den yapılan açıklamada, elektronik motor, inventör ve yerleşik şarj cihazları ve elektronik sürücü sistemleri üretmek için Magna International ile ortak bir girişime gidildiği bildirildi.
Yeni şirketin geçici olarak LG Magna e-Powertrain olarak adlandırıldığı belirtilen açıklamada, ortak girişimin ABD, Güney Kore ve Çin'de binden fazla kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.