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    • Teknoloji
    • 23.12.2020 21:53
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    • 23.12.2020 22:07
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    Teknoloji devi , sektörüne giriş yaptı

    merkezli elektronik şirketi , merkezli otomotiv parça üreticisi  ile  parçaları üretmek i ortak bir girişim kurduklarını açıkladı.

    AA
    LG elektrikli otomobil pazarına giriyor

    LG, pazarın gücünü gördü ve hamlesini yaptı.

    ABD'li teknoloji devi Apple'ın 2024'te kendi batarya teknolojisini kullanarak binek araç üreteceğine yönelik çıkan haberlerin ardından LG de elektrikli otomobil pazarına girdiğini açıkladı.

    LG'den yapılan açıklamada, elektronik motor, inventör ve yerleşik şarj cihazları ve elektronik sürücü sistemleri üretmek için Magna International ile ortak bir girişime gidildiği bildirildi.

    Yeni şirketin geçici olarak LG Magna e-Powertrain olarak adlandırıldığı belirtilen açıklamada, ortak girişimin ABD, Güney Kore ve Çin'de binden fazla kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.

    Ortak girişimin değerinin 1 milyar dolar olduğu belirtilirken, LG'nin girişimin yüzde 51'ine Magna International'ın ise yüzde 49'una sahip olacağı kaydedildi.

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