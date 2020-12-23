PUBG yeni ismiyle olay olacak! En sonunda gerçekleşiyor! Oyuncular şoku yaşadı. Hindistan, PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdiğini duyurmuştu. PUBG oyuncuları ise bu habere oldukça şaşırmıştı. PUBG Mobile merkezi Çin olan Tencent ile beraber olarak anılıyor. Bu bağlamda Hindistan'dan çekilmek istemeyen Krafton Tencent ile Hindistan'da yollarını ayırmayı düşünüyor. PUBG Microsoft ile anlaşma yaparak verilerini Microsoft'un Azure hizmetine taşımak istiyor. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte ülkede PUBG oyuncuları yeni isimle gelecek oyunu bekliyor.
YENİ İSİMLE DÖNECEK
Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ait bir hizmeti kullanmaya hazırlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.
33 MİLYON AKTİF KULLANICISI VARDI
Hindistan'da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.
Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.
HİNDİSTAN İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise, aynı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" söylemişti.
PUBG NEDİR?
PUBG, Güney Koreli video oyun şirketi Bluehole'un bir yan kuruluşu olan PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler bir çevrimiçi çok oyunculu savaş oyunudur.
Oyun, bir adada paraşütle oynayan ve kalan son kişi olmak için savaşan maksimum 100 oyuncuyla ilgileniyor.
Oyuncular adaya indikten sonra silah ve diğer ekipmanları aramalı ve oyunu kazanmak için yarışmalıdır.
PUBG KONSOL GÜNCELLEMESİ: Yeni Harita: Haven
Amerika'nın paslı kemerinde bir sanayi adası olan Haven'a hoş geldiniz.
Burada oyuncular kentin yoğun sokakları ve çatılarında birbirleriyle mücadele edecekler ama bu cennet ada, güvenli olmak dışında her özelliğe sahip. Oyuncular, kendilerine karşı faaliyet yürüten bir düşman grubunun eklenmesiyle, maçlar sırasında yepyeni bir tehditle karşı karşıya kalacaklar. Pillar adlı bu grup ağır silahlıdır ve bölgelerine girilmesinden hiç hoşlanmaz. Pillar Gözcü Helikopteri, hayatta kalanları gökyüzünden izler ve tespit etmeye çalışır. Spot ışığına yakalanacak kadar şanssız olanlar, Pillar Taktiksel Kamyonunun yoğun ateşinden kaçmanın planların hızlıca yapmalıdır. Son olarak, oyuncuların Pillar Muhafızları ve Komutanları ile mücadele etmesi gerekecek. Bu askerler ağır zırhlıdır ancak onları indirmeyi başaranlar, korudukları sandıklardan güçlü teçhizatlar bulabilirler.
Haven yoğun, 1×1'lik bir şehir haritasıdır ve Duo'larda veya 1 Kişilik Duo'larda 32 oyuncuya kadar destekler.
Haven'ın Bölgeleri
Carbon Steelworks
(Karbon Çelik Kuruluşu) Haritanın merkezinde bulunan yüksek katlı bir binadır. Güçlü bir gözetleme noktası elde etmek için yüksek zemini ele geçirin ve yere hızlı bir yolculuk yapmak için Acil Durum Paraşütünüzü kullanın.
Coal Yards
(Kömür Havzaları) Haven'ın doğu tarafında yer alan bu çorak arazi kömür, vinçler ve endüstriyel aydınlatma ile doludur. Kömür depoları pek fazla gözetleme noktası sunmasa da, dikkat çekmeden kalabilmek için birkaç iyi nokta sunar.