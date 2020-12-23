PUBG yeni ismiyle olay olacak! En sonunda gerçekleşiyor! Oyuncular şoku yaşadı. Hindistan, PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdiğini duyurmuştu. PUBG oyuncuları ise bu habere oldukça şaşırmıştı. PUBG Mobile merkezi Çin olan Tencent ile beraber olarak anılıyor. Bu bağlamda Hindistan'dan çekilmek istemeyen Krafton Tencent ile Hindistan'da yollarını ayırmayı düşünüyor. PUBG Microsoft ile anlaşma yaparak verilerini Microsoft'un Azure hizmetine taşımak istiyor. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte ülkede PUBG oyuncuları yeni isimle gelecek oyunu bekliyor.

YENİ İSİMLE DÖNECEK

Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ait bir hizmeti kullanmaya hazırlanıyor.