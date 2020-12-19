Instagram'dan milyonları etkileyecek flaş karar! Uygulamayı açtığınız anda...

Instagram yeni özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Instagram uygulaması dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor ve uygulamaya gelen yeni özellikler dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya eklenen Reels özelliği son dönemde çok popüler oldu. Son olarak 'Hareketler' kısmını Mesajlar'ın hemen yanına alan uygulama alt kısma ise 'Mağaza' alanını ekleyerek alışveriş yapmak isteyenler için yeni özelliğini kullanıma sundu. Yapılan bu iyileştirmelerin ardından Instagram ile ilgili "Yalnızca fotoğraf atma devri tarihe karışacak" yorumları ön planda yer aldı.

2 YENİ ÖZELLİK

'Hareketler' kısmını Mesajlar'ın hemen yanına alan uygulama alt kısma ise 'Mağaza' alanını ekleyerek alışveriş yapmak isteyenler için yeni özelliğini kullanıma sundu.