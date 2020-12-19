Instagram'dan milyonları etkileyecek flaş karar! Uygulamayı açtığınız anda...

Instagram yeni özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Instagram uygulaması dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor ve uygulamaya gelen yeni özellikler dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya eklenen Reels özelliği son dönemde çok popüler oldu. Son olarak 'Hareketler' kısmını Mesajlar'ın hemen yanına alan uygulama alt kısma ise 'Mağaza' alanını ekleyerek alışveriş yapmak isteyenler için yeni özelliğini kullanıma sundu. Yapılan bu iyileştirmelerin ardından Instagram ile ilgili "Yalnızca fotoğraf atma devri tarihe karışacak" yorumları ön planda yer aldı.
2 YENİ ÖZELLİK
'Hareketler' kısmını Mesajlar'ın hemen yanına alan uygulama alt kısma ise 'Mağaza' alanını ekleyerek alışveriş yapmak isteyenler için yeni özelliğini kullanıma sundu.
INSTAGRAM REELS NEDİR?
Instagram'ın Reels özelliği ile çekilmiş 15 saniyelik videolar, gönderi ya da hikaye olarak paylaşılabiliyor.
INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?
Kullanıcılar, Reels'i kullanarak çektikleri videolarda artırılmış gerçeklik efektleri kullanabiliyorlar. Ayrıca zamanlayıcı ve geri sayım yeteneğine de sahip olan Reels, kullanıcılara daha rahat bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Tüm bu özelliklere ek olarak bir kullanıcı, Reels aracılığıyla oluşturduğu içeriğin video hızını, belirli noktalarda diledikleri gibi değiştirebiliyorlar.
SON KONUŞULAN ÖZELLİKLER NELERDİ?
KİMLİK DOĞRULAMASI İSTEYECEK
Instagram, sahte hesap olduğuna dair şüphe duyduğu hesaplardan kimlik bilgisiyle doğrulama isteyecek.
Instagram'a bu bilgiyi ibraz edenlerin hesapları açık kalacak. Bu süreçte geç davranan kullanıcıların paylaşımları ilk etapta çok daha az kişiye ulaştırılacak; süre dolduğunda ise hesap tamamen silinecek.
Bu noktada önemli olan Instagram'ın sahte hesapları nasıl yakalayacağı. Bu kapsamda bir kullanıcının hesabına gelen takipçiler, o kullanıcının bölgesi dışından ağırlıklı olarak geliyorsa bu şüpheli bir durum olarak görülecek.
Instagram'ın bu adımı atmasında yaklaşan ABD seçimleri de önemli bir rol oynuyor. Seçim öncesinde kullanıcıların arasında yanlış bilginin yayılmasını önlemek adına 'kimlik konrolü' çözüm olarak görülüyor.
Instagram, bu durumun dışında hesabını doğrulamak isteyenlerin başvurularını tamamlamaları için de uzun süredir kullanıcılardan kimlik istiyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.