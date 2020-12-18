İki parmakla bile taşınıyor

Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X, bir dosya kağıdından daha küçük ve iki parmakla dahi taşınabiliyor. 1 kg ağırlığında ve 13.6 mm kalınlığında olan MateBook X, çerçevesiz FullView ekran, çoklu ekran işbirliği, 10 noktalı çoklu dokunmatik yüzey, klavyeye gömülü kamera ve 2'si 1 arada parmak izi güç düğmesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
MÜZİK HER YERDE
LG Electronics hayatından müziği eksik etmeyenler için XBOOM Go PL serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörleri öneriyor. MERIDIAN teknolojisi destekli ses kalitesine sahip hoparlör, çok renkli aydınlatması ve 24 saate kadar pil ömrü ile dikkat çekiyor. Hoparlörler farklı renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşuyor.
MACERAPERESTLER İÇİN ÜRETİLDİ
HONOR'un yeni akıllı saati Watch GS Pro, çift uydu konumlandırma sistemi, rotadan dönüş ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleriyle kullanıcıların yeni yerler keşfederken kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. 25 güne kadar çıkan pil süresi, 50 metreye kadar suya dayanıklılığı ile dikkat çeken saat, ABD ordusunun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810 testlerinden başarıyla geçti.
NIRVANA X500 PİYASADA
CASPER, 1.59 kilogram ağırlığındaki, 19.7 mm inceliğindeki laptopu Nirvana X500'ü tanıttı. 180 derece açılabilen ekranıyla iş hayatında daha üretken olmak için tasarlanan X500, 10 saate varan pil ömrü sunuyor. En yeni 10. nesil IceLake-U işlemcilerin kullanıldığı X500, Core i3, Core i5 veya 3.9 GHz hızındaki Core i7 işlemci seçenekleriyle kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor.
SESLE KONTROL İMKANI
4K UHD, Android TV kategorisinde yer alan Philips 8505 Performans Serisi birçok farklı ekran boyutunda alıcı buluyor. Metal çerçeveli, gümüş renkteki televizyon, Dolby ses ve video formatı desteği, 3 taraflı Ambilight aydınlatma, P5 Perfect Görüntü Motoru, HDR10+ ve yapay zekayla sesli kontrol özellikleriyle öne çıkıyor.
İSTENMEYEN GÜRÜLTÜYE SON
JABRA'nın yeni kablosuz kulak içi kulaklığı Elite Active 85t, Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisiyle duyulmak istenmeyen gürültüleri önlüyor. HearThrough özelliğiyle ise çevredeki seslerin istenilen seviyede duyulmasını sağlıyor.