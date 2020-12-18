İki parmakla bile taşınıyor

Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X, bir dosya kağıdından daha küçük ve iki parmakla dahi taşınabiliyor. 1 kg ağırlığında ve 13.6 mm kalınlığında olan MateBook X, çerçevesiz FullView ekran, çoklu ekran işbirliği, 10 noktalı çoklu dokunmatik yüzey, klavyeye gömülü kamera ve 2'si 1 arada parmak izi güç düğmesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.