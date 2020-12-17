Son dakika: Twitter'dan flaş koronavirüs aşısı kararı! Kaldırılacak!





ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:



"Hindistan (9 milyon 951 bin 72), Brezilya (7 milyon 42 bin 695), Rusya (2 milyon 734 bin 454), Fransa (2 milyon 409 bin 62), Türkiye (1 milyon 928bin 165), İngiltere (1 milyon 913 bin 277), İtalya (1 milyon 888 bin 144),

İspanya (1 milyon 782 bin 566), Arjantin (1 milyon 517 bin 46), Kolombiya (1 milyon 456 bin 599), Almanya (1 milyon 407 bin 487), Meksika (1 milyon 277 bin 499), Polonya (1 milyon 159 bin 901) ve İran (1 milyon 131 bin 77)."