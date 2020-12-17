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    • Teknoloji
    • 17.12.2020 13:37
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    • 17.12.2020 13:37
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    'dan teknoloji devi 'a 3 milyon ruble ceza

    Son dakika haberi... , dünyanın en çok kullanılan arama motoru 'a idari ihlal yaptığı gerekçesiyle 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası kesti.

    AA
    Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble ceza

    'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, 'a idari ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası kesti.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

    Rusya'da yasaklanan sitelerin Google arama motoru sonuçlarında çıkması nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

    Google, benzer davalar sonucu Rusya'da daha önce 500 bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.

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    Haberler Teknoloji Rusya'dan teknoloji devi Google'a 3 milyon ruble ceza