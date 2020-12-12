Instagram tekdüzeliğin üzerini çiziyor! Yalnızca fotoğraf atma devri tarihe karışacak! 2 özellikle...

Instagram tekdüzeliğin üzerini çiziyor. Yalnızca fotoğraf atma devri tarihe karışacak. 2 özelliği kullanıma sunan popüler sosyal medya platformu Instagram yeni özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda Instagram Reels özelliğini başlatmış, başta fenomenler olmak üzere Reels kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Firma son olarak uygulamanın buton kısımlarına Mağaza kısmını ekleyen firma böylece alışveriş yapmak isteyenler için yeni bir özellik sunmuş oldu. Ayrıca Hareketler kısmını da mesajlar alanına alıp simgesini de kalp ile değiştirdi.

2 YENİ ÖZELLİK

'Hareketler' kısmını Mesajlar'ın hemen yanına alan uygulama alt kısma ise 'Mağaza' alanını ekleyerek alışveriş yapmak isteyenler için yeni özelliğini kullanıma sundu.