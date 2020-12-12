Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Amerikan Boeing ve Lockheed Martin firmalarının ortağı olduğu United Launch Allience (ULA) gibi özel şirketlerin roketleri gibi birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.