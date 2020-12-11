Samsung'un TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV modeli, sahip olduğu Dinamik Kristal Ekran, Dual LED, Crystal İşlemci 4K, 3 Taraflı Çerçevesiz Tasarım, Oyun İyileştirici gibi teknolojileriyle büyük ekranda oyun oynamak isteyenler için bir alternatif olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 43, 50, 55 ve 65 inç seçenekleri ile sunulan televizyonun kumandası oyun konsolunu da kontrol ediyor.
ASUS ROG GX701
Asus ROG 'dünyanın en ince 17 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı' olarak lanse ettiği ROG Zephyrus S17'nin yeni modelini geçtiğimiz aylarda satışa sundu. 18.7 mm inceliğinde bir kasada yer alan GX701, 17 inçlik ekranı 15 inçlik bir kasaya sığmış durumda.
XPG SUMMONER
XPG'nin SUMMONER oyuncu klavyesi Cherry tarafından üretilen mavi renkli anahtarları kullanıyor. RGB aydınlatmaya, Türkçe Q tuş dizilimine sahip olan klavye, makro ve medya kontrol tuşları, yüzde 100 anti-ghosting özelliği ve mıknatısla tutturulan bilek desteği gibi pek çok özelliği sunuyor.
PREDATOR HELIOS 300
Acer'in Predator Helios 300 modeli, hızlı olmak isteyen oyun tutkunları için tasarlandı. 10. Nesil Intel Core serisi işlemci ile 17.3 inç FHD IPS ekranla donatılan Helios 300'teki DTS:X Ultra Audio özelliği multimedya içeriklerde gerçekçi bir atmosfer meydana getiriyor.
MONSTER NOTEBOK ARYOND
Monster çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına sahip. Notebook'un oyun tutkunları ve profesyoneller için geliştirip satışa sunduğu Aryond A27 V1.1 monitörleri, 240 Hz FHD (1920x1080) VA paneli ile ön plana çıkıyor. 27 inç 1500R kavise sahip paneli ile kolay takip imkanı sunan monitör, 130 mm yükselebiliyor, 30 derece sağa ve sola dönebiliyor.
TECNO MOBILE
Tecno Mobile, CAMON 16 Premier ile birlikte POVA ve SPARK 6 modellerini Türkiye'de tüketicilere sundu. 3 model de oyun tutkunlarını cezbedecek özelliklere sahip. CAMON 16 Premier'in Helio G90T yonga seti, çoklu görev, oyun, tarama, sörf ve eğlencenin aynı anda gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı anda birden fazla işlem yapanları ve oyuncuları hedefleyen performans odaklı POVA, HyperEngine Oyun Teknolojisi'ne sahip. Spark 6 ise 6.8 inç nokta etkileşimli ekranı, G70 sekiz çekirdekli işlemci çipi ile oyun tutkunlarının işini kolaylaştırıyor.
REALME 7
Realme'nin mobil oyun tutkunları için geliştirdiği realme 7, Helio 95 işlemcisi, 90Hz ekran yenileme hızı, 30W Dart Şarj özelliği ve 5000mAh pil kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sony 64MP Geniş Açılı Dört Kamera kurulumuna da sahip olan telefon, 26 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşıyor.
LOGITECH G513 CLICKY
Logitech G'nin G513 Clicky oyuncu klavyesi, yumuşak dokulu bilek desteği ile oyun deneyimine konfor katıyor. Hareketlere anında tepki için 45 g gibi bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1.5 mm'lik tuş aralığına sahip olan klavye, uçaklarda kullanılan alüminyum 5052 malzemesiyle üretildi.
LG UITRAGEAR MONİTÖR
LG'nin yeni UItraGear Monitörleri, oyun severler ve profesyonel Espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü olan LG UltraGear 27GN950, 27 inç-68 santimetrelik ekrana, 4K UHD çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına sahip.
G203 LIGHTSYNC
Logitech G'nin oyuncu mouse'u G203 LIGHTSYNC, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen kişiselleştirilebiliyor. 8000 DPI'a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, oyun içi eylemleri basitleştiren 6 tuş sunuyor.