Monster çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına sahip. Notebook'un oyun tutkunları ve profesyoneller için geliştirip satışa sunduğu Aryond A27 V1.1 monitörleri, 240 Hz FHD (1920x1080) VA paneli ile ön plana çıkıyor. 27 inç 1500R kavise sahip paneli ile kolay takip imkanı sunan monitör, 130 mm yükselebiliyor, 30 derece sağa ve sola dönebiliyor.

TECNO MOBILE

Tecno Mobile, CAMON 16 Premier ile birlikte POVA ve SPARK 6 modellerini Türkiye'de tüketicilere sundu. 3 model de oyun tutkunlarını cezbedecek özelliklere sahip. CAMON 16 Premier'in Helio G90T yonga seti, çoklu görev, oyun, tarama, sörf ve eğlencenin aynı anda gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı anda birden fazla işlem yapanları ve oyuncuları hedefleyen performans odaklı POVA, HyperEngine Oyun Teknolojisi'ne sahip. Spark 6 ise 6.8 inç nokta etkileşimli ekranı, G70 sekiz çekirdekli işlemci çipi ile oyun tutkunlarının işini kolaylaştırıyor.

REALME 7