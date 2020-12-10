Instagram uygulamasını kullananlar özellikle 15.55 sonrasında uygulamada bazı aksaklıkların yaşandığını bildiriyor. On binlerce kullanıcı uygulamada mesajlarda problem olduğunu belirterek çökme yaşandığını söylüyor. Bu bağlamda özellikle son dakikalarda Instagram çöktü mü sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram mesajlar neden gelmiyor? Instagram çökme sorunu ne zaman düzelir? İşte konu hakkında son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

On binlerce kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Türkiye ve dünya geneli arıza haritası...