Instagram uygulamasını kullananlar özellikle 15.55 sonrasında uygulamada bazı aksaklıkların yaşandığını bildiriyor. On binlerce kullanıcı uygulamada mesajlarda problem olduğunu belirterek çökme yaşandığını söylüyor. Bu bağlamda özellikle son dakikalarda Instagram çöktü mü sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram mesajlar neden gelmiyor? Instagram çökme sorunu ne zaman düzelir? İşte konu hakkında son gelişmeler...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
On binlerce kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte Türkiye ve dünya geneli arıza haritası...
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.