Temizlik robotlara emanet

ROBOROCK S5 MAX:
Özel kir algılama sensörü sayesinde derinlemesine temizlik vaat ediyor. Otomatik yüzey algılama sensörüyle dikkat çeken süpürge, farklı zeminlerde farklı fonksiyonlarını kullanıyor. Süpürgenin ıslak temizlik özelliği de bulunuyor. 3 saat kesintisiz temizlik yapabiliyor.
EVCİL HAYVANI OLANLARA KOLAYLIK NEATO BOTVAC
D80: Evcil hayvanı olanlar ve alerjiden muzdarip olanlara yönelik üretildi. Yüksek çekim gücü ve yüksek şarj tutma kapasitesi vaad ediyor. Bir iş başındayken daha fazla güce ihtiyaç duyduğunda, otomatik olarak kendini sarj edip görevini kaldığı yerden sürdürüyor.
3 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR FAKIR HAUSGERATE
ROBERT II RS710: Uzaktan kumandasıyla oturduğunuz yerden süpürme imkanı veriyor, 120 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. 1.5 cm yükseklikteki halı, kapı eşiği ve diğer engelleri rahatça çıkabiliyor. Ürün ayrıca 9 cm ve üzeri yükseklikteki mobilya ve eşyaların altına rahatça girip temizleyebiliyor.
HEM ISLAK HEM KURU TEMİZLİK İLIFE V5S PRO:
Akıllı navigasyon özelliğine sahip süpürge, mekanı tarayarak temizliğe başlıyor. Hem ıslak hem kuru kullanıma sahip olan süpürge, mikrofiber bezi ile silme işlemini gerçekleştiriyor. Hepa filtreli süpürge, 5 saatlik şarjın ardından 110 dakika temizlik yapabiliyor. Süpürge, şarjı azaldığı zaman şarj istasyonuna kendi kendine dönüyor.
KIR DEDEKTIFI İROBOT ROOMBA I7+:
Birden fazla kat planını hatırlıyor. Navigasyon teknolojisi, 3 aşamalı filtresi ile dikkat çeken süpürge; yoğun kir bölgelerini tanıyor, bu alanlarda ekstra performans gösteriyor.
ŞARJI DÜŞÜNMEYİN ANKER EUFY ROBOVAC 11S:
Tam dolu şarj ile 100 dakika temizlik yapıyor. Üçlü filtresi sistemine sahip süpürge, farklı temizlik modlarıyla temizliği kolaylaştırıyor. Hepa filtreli cihaz, şarjı azaldığında şarj ünitesine dönerek kendini şarj edebiliyor.