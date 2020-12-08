Temizlik robotlara emanet

EVCİL HAYVANI OLANLARA KOLAYLIK NEATO BOTVAC



D80: Evcil hayvanı olanlar ve alerjiden muzdarip olanlara yönelik üretildi. Yüksek çekim gücü ve yüksek şarj tutma kapasitesi vaad ediyor. Bir iş başındayken daha fazla güce ihtiyaç duyduğunda, otomatik olarak kendini sarj edip görevini kaldığı yerden sürdürüyor.