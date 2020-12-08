PUBG oyuncuları şoku yaşadı yeniden geliyor. Geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir karar alan Hindistan, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'yi yasaklamıştı. Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti. Bilindiği üzere oyunun dünyadaki pek çok ülkedeki yayıncı Tencent Games. Hindistan'da güvenlik problemleri nedeniyle bu yüzden uygulamalara yasak getirmişti. Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ait bir hizmeti kullanacak.

YENİ İSİMLE DÖNECEK

Hindistan'dan çekilmek istemeyen Krafton Tencent ile Hindistan'da yollarını ayırmayı düşünüyor. PUBG Microsoft ile anlaşma yaparak verilerini Microsoft'un Azure hizmetine taşıyacak.