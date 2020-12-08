Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar?

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük beklenti yaratan yeni oyun Cyberpunk 2077 fiyatı ve sistem özellikleri merak edilmeye başlandı. Çıkışına saatler kala oyunu satın almak isteyen oyun severler, ekran kartı ve diğer özelliklere göre araştırma yapıyor.