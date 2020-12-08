Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar?

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük beklenti yaratan yeni oyun Cyberpunk 2077 fiyatı ve sistem özellikleri merak edilmeye başlandı. Çıkışına saatler kala oyunu satın almak isteyen oyun severler, ekran kartı ve diğer özelliklere göre araştırma yapıyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ya da 64-bit Windows 10
DirectX: DirectX 12
CPU: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310
GPU: Nvidia GeForce GTX 780 3GB ya da AMD Radeon RX 470
RAM: 8 GB
Boş Alan: 70 GB HDD (SSD Önerilir)
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
DirectX: DirectX 12
CPU: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury
RAM: 12 GB
Boş Alan: 70 GB SSD
CYBERPUNK 2077 FİYATI
Cyberpunk Punk 2077; 10 Aralık 2020 tarihinde PS4, Xbox One, PC ve Stadia için oynanabilir olacak. Türkçe altyazı desteğiyle beraber gelecek olan oyun aynı zamanda yeni nesil konsollar üzerinde de geriye uyumluluk ile oynanabilecek.
Oyunun yeni nesillere özel sürümü ise 2021 yılı içerisinde piyasaya sunulacak. Cyberpunk 2077 fiyatı ise şu şekilde:
Epic Games Store: 249.00 TL
Steam: 249.00 TL
PlayStation Store: 459.00 TL
Xbox Store: 468.00 TL
GOG: 41.99 Dolar