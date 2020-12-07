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    • Teknoloji
    • 07.12.2020 09:47
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    • 07.12.2020 10:13
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    'tan '' kararı! 2021'de başlıyor

    Son dakika haberi... Dünyanın en popüler ve en çok kullanılan anlık uygulaması olan , 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve bu sayı gün geçtikçe artış gösteriyor. Sosyal medya devi WhatsApp ler ile ilgili yeni bir karar aldı. Söz konusu karar 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacak.

    WhatsApp'tan 'güncelleme' kararı! 2021'de başlıyor

    Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışmaya adapte olabilmek adına platforma pek çok yeni özellik getiren WhatsApp bir kez daha gündemde.

    Ancak 1.5 milyar aktif kullanıcısı olan platform bu defa yeni özelliği ile değil, aldığı bir karar ile gündemde.

    Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, gelecek yıl sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurma kararı aldı.

    WABetaInfo'nun ulaştığı bilgiye göre, platform uygulama içi bildirimler ile kullanıcılarını yenilikler hakkında bilgilendirecek.

    Aynı habere göre, söz konusu karar 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacak.

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    Haberler Teknoloji WhatsApp'tan 'güncelleme' kararı! 2021'de başlıyor