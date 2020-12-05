WhatsApp can sıkan özelliğin ipini çekti yenisi daha pırıl pırıl! Tek dokunuşla artık mümkün. haberleşme-yazışma amacıyla kullanılan WhatsApp yaptığı güncellemede yer alan özellikleriyle sürekli gündeme geliyor. Kullanıcıların uygulamayı daha rahat kullanabilmesi için WhatsApp yeni özellikleri devreye alıyor. Mesajlaşma uygulmasına gelen son özellik kullanıcıların işine yarayacak türden. İstemediğiniz bir grup ya da kişi sohbetini 8 saat, 1 hafta ya da 1 yıl sessize alabiliyordunuz. WhatsApp yeni güncellemesiyle 1 yıl seçeneğini kaldırarak bunun yerine "her zaman" seçeneğini aktif hale getirdi.

WHATSAPP'TAN SÜRESİZ SESSİZ ÖZELLİĞİ

İstemediğiniz bir grup ya da kişi sohbetini 8 saat, 1 hafta ya da 1 yıl sessize alabiliyordunuz. WhatsApp yeni güncellemesiyle 1 yıl seçeneğini kaldırarak bunun yerine "her zaman" seçeneğini aktif hale getirdi.