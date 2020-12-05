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    • Teknoloji
    • 05.12.2020 09:55
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    • 05.12.2020 09:55
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    Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a bayrağı dikti

    Xinhua'nın haberine göre, Ulusal İdaresi (), topladığı toprak örnekleriyle 'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Çang'ı-5'in Dünya'nın uydusuna diktiği 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağının fotoğraflarını yayımladı.

    Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti

    Çang'ı-5 üzerindeki kamera tarafından çekilen fotoğraflarda, bayrağının Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde hareketsiz durduğu görülüyor.

    , Çang'ı-5 keşif aracının topladığı toprak örneklerini 'ya getirmek üzere Ay'dan hareket ettiğini duyurmuştu.

    Çang'ı-5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere, Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

    Keşif aracının bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacak, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.

    Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.

    2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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    Haberler Teknoloji Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti