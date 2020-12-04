Görüntülü iletisim

Pandemi iletişimde etkisini gösterdi. Görüntülü iletişimin yıldızı parlarken, web kameralarına ilgi 10 yılın zirvesine ulaştı. Web kamerası, kısaltılmış adıyla webcam almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı özellikler var. İşte uzmanların önerileri;

Web kamerada bakmanız gereken en önemli özelliklerden biri çözünürlüktür. Görüntünüzün karşı tarafa en kaliteli şekilde gitmesi için web kameranın en az 720p çözünürlüğünde olması gerekir. 1080p ve üzeri en iyi sonucu almanızı sağlayacaktır.

Yüksek çerçeve hızı dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli özellik olarak önümüze çıkıyor. FPS olarak da adlandırılan çerçeve hızının akıcı bir görüntü için en az 15 FPS olması gerekiyor.

Satın aldığınız web kameranın lensinin cam olduğuna dikkat edin. Otomatik fokus gibi özelliklere de dikkat etmenizde büyük yarar bulunuyor.

MİKROFONA DA DİKKAT EDİN

Web kameraların çoğunda fotoğraf çekme özelliği bulunuyor. Kaliteli fotoğraf çekmesini istiyorsanız yüksek megapiksel desteği olan kameralara bakmanızda fayda var.

Ses ve mikrofon özellikleri de kaliteli görüşme için dikkat edilmesi gereken diğer konular.