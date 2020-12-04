Görüntülü iletisim

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    • Teknoloji
    • 04.12.2020 Gazete
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    Coronavirüs sürecinde iletişim ön plana çıktı, na ilgi 10 yılın zirvesine ulaştı. , kamera almak isteyenelre önerilerde bulundu...

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    Pandemi iletişimde etkisini gösterdi. iletişimin yıldızı parlarken, na ilgi 10 yılın zirvesine ulaştı. , kısaltılmış adıyla webcam almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı özellikler var. İşte ın önerileri;

    Web kamerada bakmanız gereken en önemli özelliklerden biri çözünürlüktür. Görüntünüzün karşı tarafa en kaliteli şekilde gitmesi için web kameranın en az 720p çözünürlüğünde olması gerekir. 1080p ve üzeri en iyi sonucu almanızı sağlayacaktır.
    Yüksek çerçeve hızı dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli özellik olarak önümüze çıkıyor. FPS olarak da adlandırılan çerçeve hızının akıcı bir görüntü için en az 15 FPS olması gerekiyor.
    Satın aldığınız web kameranın lensinin cam olduğuna dikkat edin. Otomatik fokus gibi özelliklere de dikkat etmenizde büyük yarar bulunuyor.

    MİKROFONA DA DİKKAT EDİN
    Web kameraların çoğunda fotoğraf çekme özelliği bulunuyor. Kaliteli fotoğraf çekmesini istiyorsanız yüksek megapiksel desteği olan kameralara bakmanızda fayda var.

    Ses ve mikrofon özellikleri de kaliteli görüşme için dikkat edilmesi gereken diğer konular.

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