Darrell West: Tamamen haklısın. Sosyal medya, insanların dünya hakkında bilgi alma şekillerinden biri. Bugün endişelenmemiz gereken şeylerden biri, yalan haberler ve oldukça kolay bir şekilde sosyal medyada yayılan yanlışlar. Tüketiciler, dijital okur yazarlığı ciddiye almalı. Online olduğumuzda fazlasıyla dikkatli olmalıyız. Kaynakları nasıl değerlendireceğimizi öğrenmeliyiz. Kaynakları güvenilir olandan güvenilir olmayana göre fark edebilmeliyiz. İnsanların bilgiyi değerlendirme konusunda sorumlulukları var.

Ama sosyal medya platformlarının da sorumluluğu var. Yanlış haberlere ve dezenformasyonun yayılmasına izin vererek çok gevşek davrandılar. Şimdi bu konuda biraz daha sert olmaya başladılar. Bu konudaki çabalarını genişletmeleri gerekiyor. Gerçekten sahte olduğu belli olan sayfalar var. Bunlara izin vermek için hiçbir sebep yok. Bu hizmet kullanım şartlarının ihlali demek. Yani bu konuda kendimizi korumak için yapabileceğimiz çok sayıda şey var.