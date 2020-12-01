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    • Teknoloji
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    • 01.12.2020 09:00
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    'dan 'a su geçirmezlik cezası!

    Rekabet Kurumu, ABD’li teknoloji devi ’a larının suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve larda yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle 10 milyon euro ceza kesti.

    Apple'a 'su geçirmezlik' cezası!

    Konuyla ilgili açıklamada, 'ın, farklı modellerinin tanıtımında yer alan 1 ila 4 metre arasında değişen derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olma özelliğinin aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğu ve normal kullanım koşulları altında olmadığı, tanıtımlarda bunu netleştirmediği kaydedildi.

    Sıvı nedeniyle zarar gören iPhone telefonların satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmamasının Apple'ın "agresif ticari uygulaması" olarak nitelendirildiği belirtilen açıklamada, tanıtım ve larında yanıltıcı bilgiler içeren söz konusu modellerinin iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone , iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone ve iPhone 11 Pro Max olduğu bildirildi.

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    Haberler Teknoloji İtalya'dan Apple'a su geçirmezlik cezası!