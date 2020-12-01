İstenmeyen mesajlarda yeni dönem

Hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihi bugün doluyordu.

Talepler üzerine süre uzatımına gidildi. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık'a, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi 15 Şubat'a, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs'a, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz'a ertelendi.