İstenmeyen mesajlarda yeni dönem

Ciddi bir problem haline gelen, 500 bini aşkın şikayetin geldiği istenmeyen SMS'ler ve e-mailler, artık son buluyor. İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile istenmeyen mesajlar tarih oluyor.
Ticaret Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan, ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği ulusal bir platform olan İYS ile istenmeyen mesajlara son verilmesi hedefleniyor.
İYS ile hizmet sağlayıcılar, arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecek. İYS ile vatandaşlar verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecek, izinsiz gönderimleri şikayet edebilecek.
Kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izinlerin zaman damgasıyla kaydını tutması mümkün olacak. Tüm bu veriler, tek bir ulusal veri tabanında toplanacak.
SÜRE UZATIMI GELDİ
Hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihi bugün doluyordu.
Talepler üzerine süre uzatımına gidildi. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık'a, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi 15 Şubat'a, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs'a, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz'a ertelendi.