Açıklamada, şirketin müşteri memnuniyetine gösterdiği öneme dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Türksat olarak bundan sonra da müşteri memnuniyetinde sınır olmadığı bilinciyle müşterilerimizi en iyi şekilde anlamak ve hizmet kalitemizi artırmak üzere yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle sektördeki ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin teknolojiyle buluşmasına yönelik çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz."