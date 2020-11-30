Tıpta sanal gerçeklik eğitimi Türkiye'de

"BİRÇOK ŞEYİ BU SİSTEMİN DIŞINDA GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Sanal gerçeklik uygulaması Türkiye'de kullanan ilk kişi olan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, tıpta en büyük sorun yaşanan dersin anatomi olduğunu ve öğrencilerin üç boyutlu görüntüleri algılamakta güçlük yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin cerrahide anatomik yapıyı algılaması ve sonradaki dönemlerde yapacağı bütün işlemlerde bu anatomik yapıyı üç boyutlu olarak algılaması için üniversitelerde genellikle kadavralar kullanıldığını hatırlatan Buğdacı, "Bu sistem kadavra sürecini ortadan kaldırmış oluyor. Kadavra üzerinde çalışmadan bu sistem ile insan anatomisinin bütün detaylarını görmek mümkün. Tabii sistemin trendi buranın ötesine gidecek. Bundan sonra hastalıklara ait detaylar da eklenecek. Örneğin, beyinde bir tümör çıkacak, mesela hipofiz bezinde. Akromegali dediğimiz bir beyin tümöründe el parmaklarında irileşme, yüzde kabalaşma, alnın öne çıkması, çenenin büyümesi birtakım değişikler meydana geliyor. Bu sistemde, beyinde küçük bir tümör çıkacak, belirginleşen bölgeler ortaya çıkmaya başlayacak. Modelin üzerinde bütün hastalıklar 3 boyutlu olarak görülmüş olacak. Birçok şeyi bu sistemin dışında görmek mümkün değil." diye konuştu.

Buğdacı, anatomi eğitiminin 2 yıl sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun önemli nedeni 3 boyutlu yapıyı anlatmak için girişilen tali yollardır. Bu tali yollar VR sistemi ile by-pas edilerek katalize edilmektedir. Benzer şekilde diğer branşlarda da bu sistemin geliştirilmesi sonrası klinik bilimler de işitsel baskın sistem eğitimi yerine görsel ağırlıklı bir eğitim modelinin yerleşmesi aynı durumu sağlayacaktır. VR teknoloji ve de geçmişin imkansızlıklarından arınmış yeni eğitim sistemleri katalizör rolü üstlenmektedir. Genel anlamda pratisyenlik sistemini esas alan geçmiş eğitim sisteminin misyonunu tamamladığı kanaatindeyim. Özellikle 6. yıl yani internlik dönemi klinik uygulama dönemi olsa da pratikte atıl işlemektedir. Yeni eğitim sistemi ile 5. yıl etkin eğitimle katalize edilebilir. Sonuçta 4 yıl temel eğitim ve sonrasında uzmanlık eğitimi verilmelidir."

Buğdacı, sistemi kullanmanın dinleyici açısından çok basit olduğunu dikkati çekerek, öğrencinin bilgisayarına bu programı yüklemesinin ve VR gözlüğüne sahip olmasının yeterli olduğunu ifade etti.