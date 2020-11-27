İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir.

İnternet dünyasında sunucular (server) ve istemciler (client) yer alır. Sunucular diğer cihazlara hizmet sağlayan makinelerdir ve direkt olarak internete bağlıdır. E-posta sunucusu, web sunucusu ve veri sunucusu bulunur ve her bir sunucu asla değişmeyen statik internet protokolü IP adresine sahiptir. IP adresleri bilgisayarların birbirini bulabilmesini sağlar.