Fobi tedavisine teknolojik destek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) akademisyenleri, psikolog ve psikiyatri uzmanları tarafından fobilerin psikoterapisinde kullanabilecek bir uygulama geliştiriyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen 'PhobiAR' uygulaması ile fobilerin geleneksel psikoterapisinde karşılaşılan sınırlılıklarına önemli çözümler sunulması hedefleniyor. PhobiAR; HKÜ Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Saadet Yapan, HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Nihat Yılmaz Şimşek ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Sütçigil tarafından yürütülüyor. Yapan, "Artırılmış gerçeklik gözlüğü ile danışanları bulundukları ortamdan soyutlamadan fobik durumla karşı karşıya kalmalarını sağlıyoruz. Ağustos 2021'den itibaren de psikolog veya psikiyatri uzmanları sitemiz üzerinden bu teknolojiye ulaşabilecek" dedi. Şimşek de "Kedi, köpek, örümcek ve hamamböceği üzerinde çalışıyoruz. Oyun motoru kullanarak, modellere kodlar yazarak artırılmış gerçeklik kazandırdık" diye konuştu.

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