Telefonda en uzun vakit geçirilmesini sağlayan uygulamalar açıklandı! Bağımlılığının sebebi...

Aynı araştırmada sohbet gruplarının büyük bir dikkat dağıtıcı nitelik taşıdığı da gözlemlendi. Ancak telefonda en uzun vakit geçirilmesini sağlayan uygulamalar, Instagram ve Facebook olarak belirlendi.

Araştırmaya göre kullanıcıların telefonlarına bakma dürtüleri plansız ve neredeyse otomatik olarak gerçekleştiriyor. Kullanıcıların bu davranışları, sigara tiryakilerinin sigaralarını yakmalarına benzetildi.