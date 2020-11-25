Whatsapp kullananlara büyük müjde! Flaş güncelleme geldi! Facebook'un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde. Geçtiğimiz haftalarda mesajlaşma odaklı güncelleme alan uygulama bugün yepyeni özellikler ile bir kez daha güncellendi. u özellik sayede kullanıcılar her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek. WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.
WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.
Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler "daha sonra oku" şeklinde isimlendirilecek. Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
WhatsApp yepyeni özellikler peş peşe geliyor
WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile uygulama açılışında karşınıza çıkan ve 1 saniye bile görünmeyen splashscreen yenileniyor. Güncelleme ile ayrıca; artık sessize alınan sohbetlerde, yeni mesaj aldığınızda uygulama simgesinde bildirim rozeti gösterilmiyor.
Sürüm 2.19.110 ile ayrıca yeni hizalama yönergeleri medyaları düzenlerken çıkartmaları, emoji'leri ve diğer içerikleri yerleştirmenizi kolaylaştırıyor. iOS 13.2 ile gelen ve sadece iOS 13.2 sahiplerinin görebildiği emojiler için de iyileştirmeler barındıran güncellemeyi; App Store>Profil>Güncellemeler bölümünden yükleyebilirsiniz. Uygulama yüklü değilse ki bu çok düşük bir ihtimal, WhatsApp'ı buradan indirebilirsiniz. Yeni emojilerin Android sahiplerinin göremediğini belirtelim.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. (takvim.com.tr) Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİKA HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.
PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN
"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.
OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN
Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.
REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN
Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz. Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.
DİZÜSTÜ WHATSAPP
WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.
GRUP KONUŞMA TARAMASI
Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak. Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.
FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN
Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.
KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK
Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.