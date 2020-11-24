Yeni akıllı telefon almak isteyenler özellikle son dönemde telefon markalarını incelemeye devam ediyor. Telefonu eskidiği için yeni bir model akıllı telefon almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda bütçesini fazla yormadan alabileceği telefonları öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Samsung, Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka en uygun telefonları yazımızda sizler için derledik.
2.239 TL ALTI AKILLI TELEFON FİYAT LİSTESİ
İşte en ucuz 8 telefon markası ve modeli;
Xiaomi Redmi 8 64 GB
Ortalama satış fiyatı 2.199 TL
General Mobile GM 20 Pro
Ortalama satış fiyatı 2.150 TL
Xiaomi Redmi 9 Android 10 (Q)
Ortalama satış fiyatı 2.200 TL
Vestel Venus Z20
Ortalama satış fiyatı 2.200 TL
Meizu Note 8
Ortalama satış fiyatı 1.900 TL
Huawei P20 Lite
Ortalama satış fiyatı 2.250 TL
Samsung Galaxy Note 4
Ortalama satış fiyatı 2.000 TL
Samsung Galaxy M11
Ortalama satış fiyatı 2.100 TL
Samsung Galaxy A11
Ortalama satış fiyatı 2.200 TL