Teknoloji eve geldi!

Covid-19 süreci vatandaşların alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkiledi. Evlerde geçirilen sürenin artması tüketici elektroniği pazarına olumlu yansıdı. LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi, insanların pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçirdiği için eşyalarına daha fazla dikkat ettiğini belirterek, "Bu durum tüketici elektroniği alanındaki markalara satış noktasında pozitif olarak bir dönüş sağladı" dedi. İnsanların ev ürünlerine ilgisinin arttığına işaret eden Terzi, şöyle konuştu:

"Örneğin, tüketicilere buzdolabında uzun süre ürünlerini koruyabilecek teknolojileri anlatıyoruz. Bazı ürünlerimizde bakterileri yok eden teknolojiler sunuyoruz. Televizyon özellikle Covid-19 döneminde merkeze konulan bir ürün oldu. İnsanlar daha büyük ekranlı, akıllı ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip yeni televizyon almaya başladı. Ayrıca, evden çalışmayla birlikte laptop ekranları yetmemeye başladı ve iş monitörleri tarafında bir talep oluştu."