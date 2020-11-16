PUBG Mobile'da 16. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediliyor. Dünya genelindeki PUBG oyuncuları sosyal medya hesaplarından 16. sezonla ilgili yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla bekliyor. Ayrıca yeni sezonda yer alacak özellikler de merak ediliyor. Peki, PUBG 16. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 15. sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

PUBG 16. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere PUBG'de sezonlar yaklaşık iki ay devam ediyor. Bu bağlamda 15. sezonun 15-16 Kasım'da bitmesi 16. sezonun ise 17-18 Kasım gibi başlaması bekleniyor.