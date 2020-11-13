Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Instagram yeni özellikler için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Instagram Reels'i kullanıma sunan yapımcı firma uygulamadaki bazı değişiklikler için düğmeye bastı. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri resmi hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda yer alan görüntülere göre yeni tasarımda buton yenilemeleri yapılacak. DM kutusunun hemen yan tarafından bir beğen butonu geliyor.

INSTAGRAM'DA YERLERİ TEKER TEKER DEĞİŞİYOR!

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri'nin resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre yeni tasarımda buton yenilemeleri yapılacak. Ayrıca herkesin aktif olarak kullandığı beğeni butonunun yeri de değişecek.