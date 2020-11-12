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    • Teknoloji
    • 12.11.2020 22:51
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    • 12.11.2020 23:54
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    Kasım ayı değişti! İşte ve modeli

    Kasım ayı değişti. Telefonu eskidiği için yeni bir model almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda bütçesini fazla yormadan alabileceği telefonları öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Samsung, Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka en uygun telefonları yazımızda sizler için derledik. İşte ve modeli

    takvim.com.tr
    İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli...

    Mevcut telefonunu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izliyor. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler bu bağlamda 2.250 TL altı akıllı telefon fiyat listesini öğrenmek istiyor. Samsung, Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka 2.250 TL altı fiyatlarda satılan akıllı telefonları yazımızda incelemek isteyenler için derledik. İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli ve Kasım ayı 2.250 TL altı akıllı telefon fiyat listesi

    2.250 TL ALTI AKILLI TELEFON FİYAT LİSTESİ

    İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli;

    General Mobile GM 20 Pro

    Ortalama satış fiyatı 2.150 TL

    Xiaomi Redmi 8 64 GB

    Ortalama satış fiyatı 2.199 TL

    Xiaomi Redmi 9 Android 10 (Q)

    Ortalama satış fiyatı 2.200 TL

    Vestel Venus Z20

    Ortalama satış fiyatı 2.200 TL

    Meizu Note 8

    Ortalama satış fiyatı 1.900 TL

    Huawei P20 Lite

    Ortalama satış fiyatı 2.250 TL

    Samsung Galaxy Note 4

    Ortalama satış fiyatı 2.000 TL

    Samsung Galaxy M11

    Ortalama satış fiyatı 2.100 TL

    Samsung Galaxy A11

    Ortalama satış fiyatı 2.200 TL
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    Haberler Teknoloji Kasım ayı 2.250 TL altı akıllı telefon fiyat listesi değişti! İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli