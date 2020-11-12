Mevcut telefonunu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izliyor. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler bu bağlamda 2.250 TL altı akıllı telefon fiyat listesini öğrenmek istiyor. Samsung, Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka 2.250 TL altı fiyatlarda satılan akıllı telefonları yazımızda incelemek isteyenler için derledik. İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli ve Kasım ayı 2.250 TL altı akıllı telefon fiyat listesi

2.250 TL ALTI AKILLI TELEFON FİYAT LİSTESİ

İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli;