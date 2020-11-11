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    • Teknoloji
    • 11.11.2020 11:07
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    • 11.11.2020 11:09
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    'ta devrim gibi yenilik! Koronavirüs sürecinde artmasını fırsat bildi

    Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması 'a devrim gibi bir yenilik daha geliyor. Özellikle pandemi sürecinde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasını fırsat bilen WhatsApp, bünyesine "alışveriş" özelliğini de entegre etmeye hazırlanıyor.

    WhatsApp'ta devrim gibi yenilik! Korona sürecini fırsat bildi

    Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

    Engadget'ta yer alan habere göre, Facebook, WhatsApp için bir süredir test ettiği alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor.

    Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir işletmeye ait sohbet penceresinin üst kısmındaki alışveriş ikonunu yer alacak.

    Kullanıcılar buradaki ikona dokunarak WhatsApp'tan hiç çıkmadan online alışveriş yapabilecek.

    Kullanıcılar inceledikleri ürünler hakkında işletme ile aynı pencere üzerinden iletişime de geçebilecek.
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    Haberler Teknoloji WhatsApp'ta devrim gibi yenilik! Koronavirüs sürecinde artmasını fırsat bildi