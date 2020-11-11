WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.