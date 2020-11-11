WhatsApp dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Hatta son yapılan araştırma raporuna göre 2019'da telefonlara en fazla indirilen uygulamada WhatsApp oldu. Yetkililer kullanıcı deneyimini en iyi ve en güvenli hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. 2 milyar kullanıcısı olan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Toplu mesaj özelliğiyle ilgili açıklama yapıldı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek! İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!
Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.
Ayrıca WhatsApp söz konusu paylaşımları yapmaya devam edenler için yasal adımlar atılacağını duyurdu. WhatsApp 7 Aralık itibari ile bu kuralları çiğneyen hesaplar için yasal işlem başlatacağını duyurdu.
WHATSAPP MAVİ TİK NASIL KAPATILIR?
- Whatsapp'ınızı açarak uygulamadaki "Ayarlar" kısmına girin
- Ardından "Hesap" seçeneğine tıklayın.
- Buradan "Gizlilik" kısmına girin.
- Karşınıza çıkan seçenekler arasında "Okundu Bilgisi" seçeneğinin üzerine dokunarak, bu özelliği pasif hale getirin.
WHATSAPP NASIL PARA KAZANIYOR?
WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor.
Gelen duyumlara göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken uygulamadan ziyade 500 milyonu aşkın kullanıcının bilgilerini aldı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ardındaki sebep de WhatsApp'ın Kullanım Şartları sözleşmesinde yatıyor. Çünkü o sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir ve bir şirket, bu uygulamayı satın aldığında, uygulamadaki tüm kullanıcıların bilgilerini de alabilir. Anlaşılacağı üzere Facebook, WhatsApp'la beraber kullanıcıların bilgilerini de satın aldı.
Yine söylenenlere göre Facebook, WhatsApp'ı satın alarak, kişilerin bilgilerini bir hesapta topladı ve kullanıcıların bu durumdan farkında olmamalarıyla beraber çeşitli faaliyetlerin de başlayacağının önünü açtı. Bazı kullanıcıların iddiasına göre bu işlem şöyle oluyor: Örneğin, siz WhatsApp'tan bir şey alacağınız üzerine konuşma yaptığınızda Facebook'tan o konuyla alakalı bir takım reklamların çıkması.
WHATSAPP NEDİR?
WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden! WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor. WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmek mümkün.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.
Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.
WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.